هيئة الإعلام تخرج الفوج الـ 13 لدورة الإعلام الشاملة

الوكيل الاخباري - خرجت هيئة الإعلام اليوم الأربعاء، المشاركين في دورة الإعلام الشاملة الفوج 13 بواقع 30 ساعة تدريبية معتمدة، وعددهم 30 مشاركاً من موظفي الإعلام والإتصال في المؤسسات الحكومية والخاصة .



وقال مدير عام هيئة الإعلام طارق أبو الراغب خلال حفل تخريج إن الدورة اشتملت على محاور منها: ناطق إعلامي، أمن المعلومات، صحافة مجتمعية، صحافة استقصائية، صحافة احترافية، إدارة حوار، قانون المطبوعات والنشر، الجرائم الالكترونية.

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