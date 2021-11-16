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الثلاثاء، 16-11-2021 02:03 م

هيئة الإعلام تمنع عرض فيلم سينمائي في الاردن

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الوكيل الإخباري- قررت هيئة الإعلام منع عرض فيلم (ايتيرنالز Eternials) في جميع دور العرض السينمائي بالمملكة منذ تاريخ 10 من الشهر الجاري، لعدم التزام الشركة الصانعة والموزعة للفيلم بالحذف المشروط لإجازته قبل العرض.

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وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن القرار جاء استنادا لأحكام المادة (7/ب) من نظام المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004 وتعديلاته، والتي تنص: على "منع عرض أي جزء من المصنف المخالف لأي من أسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام أو إيقافه".

واضافت الهيئة أن القرار جاء بعد أن رفضت الشركة المصنعة للفيلم حذف بعض المشاهد التي لا تتوافق مع نظام المصنفات المرئية والمسموعة، بالإضافة إلى تغيير التصنيف العمري للفيلم المعروض.


واكدت الهيئة أن الفيلم لم يعرض أبدا في أي من دور السينما في المملكة.

 

 

 




 

 


 

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