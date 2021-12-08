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الأربعاء، 08-12-2021 02:21 م

هيئة الإعلام : فيلم أميرة لم يعرض علينا لطرحه في دور السينما

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
أكد مصدر مسؤول في هيئة الإعلام المرئي والمسموع أن فيلم أميرة الذي أشعل ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة لم يعرض على الهيئة لطرحه في دور السينما في المملكة.

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ونوه المصدر اليوم الاربعاء لـ " الوكيل الإخباري" انه إذا تم عرض الفيلم على الهيئة من من قبل الجهات المعنية سيتم النظر فيه و مطابقته مع شروط الهيئة ومن بعدها سيتم القرار إذ سيتم عرضه أم رفضه. 


وكانت وزارة الثقافة صرحت أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع والهيئة الملكية للأفلام هما الجهتان المختصتان في اتخاذ القرار حول فيلم "أميرة " .


 




 

 


 

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