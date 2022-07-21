هيئة الاتصالات: التعامل مع 4103 شكوى خلال 6 أشهر

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة في مجال حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والسعي الى حرص الهيئة على قيام الشركات العامله بتقديم الخدمات للمستفيدين منها بسوية عالية وأسعار مقبولة.

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وأضاف المهندس السرحان أن الهيئة تعاملت مع (4103) شكوى من قبل المستفيدين من الخدمات المختلفة منذ بداية العام 2022 ولغاية 6/30/ 2022 تم اغلاق (3752) شكوى بنسبة معالجة بلغت (92%) مقارنة مع العام 2021 ولنفس الفترة والتي بلغ عددها (3826) شكوى.

وأكد السرحان على ان العمل جاري على معالجة الشكاوى التي يتطلب حلها قيام الفرق الفنية في الهيئة بزيارة المواقع الميدانية واجراء الفحوصات الفنية اللازمة لشكاوى التغطية واستكمال اجراءات التنسيق مع الشركات المعنية بهذا الخصوص.



وقال المهندس السرحان أن عدد الشكاوى المتعلقة بخدمة الهاتف الثابت بلغ ما مجموعه (83) شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بخدمة الهاتف المتنقل ما مجموعه (770) شكوى، أما الشكاوى المتعلقة بخدمة الانترنت فقد بلغ مجموعها (3215) شكوى وبلغ مجموع الشكاوى المتعلقة بخدمات البريد (32) شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بطلبات الترخيص او منح الموافقات النوعية من قبل الشركات والمؤسسات (3) شكاوى.



وفي هذا الصدد، أشار المهندس السرحان الى ان الهيئة تقوم وبشكل مستمر بتنفيذ واطلاق حملات التوعية المختلفة والتي تتناول العديد من المواضيع التي تهم المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد من خلال وسائل الاعلام المختلفة ومنصات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعداد خطط التوعية اللازمة وفقاً للمستجدات في قطاع الاتصالات الذي يتسم بالديناميكية والمتغيرات المتسارعه، الامر الذي يدفع بالهيئة الى التعامل مع القضايا أولا بأول، ونشر الوعي العام باستمرار على النحو الذي يسهم في تعريف المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بحقوقهم واجباتهم المختلفة.