هيئة الاتصالات: الجيل الخامس ليس ترفاً ونعمل على توفير الترددات

الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إنها تعمل حاليا وبشكل حثيث مع الجهات المعنية كافة، على توفير الترددات اللازمة لخدمات الجيل الخامس على نحو يضمن إطلاق الخدمات بشكل محكم ومأمون.

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وبين رئيس الهيئة بسام السرحان أن إطلاق خدمات الجيل الخامس "ليس ترفاً"، بل حاجة ماسة وركيزة أساسية للتحول الرقمي والذي أصبح سمة أساسية من سمات التطور التكنولوجي المستقبلي.



واضح إننا في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نقوم حاليا بدراسة عدة خيارات لإدخال خدمات الجيل الخامس بناء على دراسة شاملة ومحكمة من خلال الاطلاع ودراسة التجارب والممارسات العالمية المثلى من جهة، وتحقيق الشراكة المطلوبة مع الجهات المشغلة ودراسة واقع الحال والعقبات والصعوبات الفنية واللوجستية مع إمكانية منح الشركات التي ترغب بالحصول على ترددات الجيل الخامس عددا من الحوافز والتسهيلات، وصولا إلى خلق حالة من القبول لدى الجهات كافة بضرورة سرعة إطلاق تلك الخدمات على نحو يضمن نجاحها واستمراريتها في تلبية حاجات القطاعات المختلفة كافة.



ونوه إلى أن خدمات الجيل الخامس تدعم معظم الخدمات والتطبيقات الحديثة مثل خدمات المحتوى وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من الاستخدامات التي تحتاج إلى تقنية سريعة ومنافسة، الأمر الذي يعود بالفائدة على تحقيق النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي وتسهم في توفير فرص العمل المختلفة والوظائف المستحدثة ودخول شركات مساندة للسوق الأردني الواعد.



وأضاف أن الجميع يدرك أهمية وكفاءة تقنيات الاتصالات في تسهيل بيئة الأعمال المختلفة، فالحكومات وبيئة الأعمال وحتى المستفيدون من خدمات الاتصالات بحاجة ماسة لتقنيات وتكنولوجيات متقدمة تواكب مدى الحاجة والتطور في تلبية رغباتهم في التعامل مع التحول الرقمي، "من هنا جاء التفكير في إطلاق تقنية الجيل الخامس في هذه المرحلة.