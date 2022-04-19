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الثلاثاء، 19-04-2022 11:32 ص

هيئة الاتصالات تدعو للتعاقد مع شركات خدمات التوصيل المرخصة

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الوكيل الإخباري - دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الثلاثاء، أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية الراغبة بتوصيل منتجاتها لزبائنها إلى التعاقد مع شركات خدمات التوصيل المرخصة لديها.

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وأشارت الهيئة عبر تويتر إلى أن أسماء شركات التوصيل المرخصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

 


 




 

 


 

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