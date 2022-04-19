هيئة الاتصالات تدعو للتعاقد مع شركات خدمات التوصيل المرخصة

الوكيل الإخباري - دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الثلاثاء، أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية الراغبة بتوصيل منتجاتها لزبائنها إلى التعاقد مع شركات خدمات التوصيل المرخصة لديها.
وأشارت الهيئة عبر تويتر إلى أن أسماء شركات التوصيل المرخصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
الى اصحاب المتاجر الالكترونية والمحال التجارية وترغب بتوصيل المنتجات الى زبائنك .. توجهكم الهيئة للتعاقد مع شركات خدمات التوصيل المرخصة لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.— هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاردنية - TRC Jordan (@TRCJO) April 19, 2022
وللاطلاع على اسماء الشركات المرخصة:
https://t.co/WVOUSj6ZLThttps://t.co/F7Mxt6ExKR