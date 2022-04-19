هيئة الاتصالات تدعو للتعاقد مع شركات خدمات التوصيل المرخصة

الى اصحاب المتاجر الالكترونية والمحال التجارية وترغب بتوصيل المنتجات الى زبائنك .. توجهكم الهيئة للتعاقد مع شركات خدمات التوصيل المرخصة لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.وللاطلاع على اسماء الشركات المرخصة: