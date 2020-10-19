هيئة الاتصالات تنشر تقريرا عن عملها خلال ازمة كورونا

الوكيل الإخباري- نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاثنين تقريرا عن عملها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وقالت الهيئة في التقرير إنها منحت ترددات مجانية للقطاع الخاص بهدف زيادة سعات شبكاتهم وتقوية البث ورفع سرعات الانترنت ومضاعفة السعة التخزينية لمواقعهم الراديوية حتى يتسنى استخدام وسائل الاتصالات على اختلاف أنواعها دون انقطاع إضافة لتأمين تغطية لشبكات الاتصالات في مناطق الحجر الصحي.



وكانت الهيئة شكلت في منتصف آذار/مارس 2020 خلية أزمة لمراقبة أداء المشغلين أثناء الاغلاق وتسهيل أعمالهم خلال الجائحة.





