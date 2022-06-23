الخميس 23-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وسم "إعدام قاتل التطبيقية" يتصدر مواقع التواصل بالأردن

وزارة العمل تدعو إلى مقابلات شخصية الأسبوع المقبل

الاقتصاد الرقمي: خطط تحفيزية للاستثمار والتوظيف والتوسع

الخلايلة: إقامة حفل وداع للقافلة الأولى من الحجاج الأردنيين الاثنين المقبل

الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غدا

شهود عيان يروون تفاصيل مقتل الطالبة الجامعية في عمان

بيان من جامعة العلوم التطبيقية حول جريمة مقتل الطالبة

أزمة الغذاء العالمية ستؤدي إلى وفاة الملايين بالأمراض

خبير يتوقع رفع الفوائد على القروض مرة رابعة في الأردن

هيئة الاتصالات توافق على بنود اتفاقية ترخيص خدمات الجيل الخامس في الأردن

الخميس، 23-06-2022 01:22 م

هيئة الاتصالات توافق على بنود اتفاقية ترخيص خدمات الجيل الخامس في الأردن

download (1)


الوكيل الاخباري- توافقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات الثلاثة العاملة في السوق المحلي على تفاصيل بنود اتفاقية ترخيص خدمات الجيل الخامس، وفق رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان.اضافة اعلان


وقال السرحان إن التوافق جاء بعد اجتماعات مكثفة طوال الفترة الماضية شملت نقاشا للتفاصيل الفنية كافة المتعلقة بالخدمة بما يضمن ترخيصها بالشكل الأمثل المطلوب؛ إضافة لمناقشة بنود أخرى.

وبشأن تفاصيل الاتفاقية رجح السرحان الإعلان عنها قريبا.

أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، عن إطلاق بنية تحتية لخدمات الجيل الخامس للاتصالات، وقال، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، إن "الحكومة اتخذت قراراً بتمكين شركات الاتصالات المحليَّة من تأسيس البنية التحتيَّة لخدمات الجيل الخامس 5G".

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
FV7m8ZyWQAAT6N3

"إعدام قاتل التطبيقية" يتصدر مواقع التواصل بالأردن

60eea610146ae

وزارة العمل تدعو إلى مقابلات شخصية الأسبوع المقبل

5202222213416126055632

الاقتصاد الرقمي: خطط تحفيزية للاستثمار والتوظيف والتوسع

وزير الاوقاف 1

الخلايلة: إقامة حفل وداع للقافلة الأولى من الحجاج الأردنيين الاثنين المقبل

10202128113447629485825

الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غدا

إطلاق نار

شهود عيان يروون تفاصيل مقتل الطالبة الجامعية في عمان

أخبار متعلقة
62b2aca71d69a

الهندية الأردنية توقع اتفاقية لتزويد السعودية بـ 30 ألف طن من مادة حامض الفوسفوريك

ما_هي_تكنولوجيا_المعلومات

الرواجبة : التحول الرقمي ركيزة اساسية لتحسين بيئة الاعمال بالدول العربية

6202214154644708755994

اتفاقية تعاون بين العقبة للسكك الحديدية ومجموعة ار بي الكندية

196270

قرابة 6.5 مليون مستخدم لفيسبوك في الأردن

52022102066438120584

بلدية إربد تبحث مع مستثمرين مستجدات مشروع المركزي للخضار

مبنى رئاسة الوزراء

مصدر : توقيع اتفاقية المستشفى التعليمي والجامعة الطبية اليوم