هيئة الاتصالات توافق على بنود اتفاقية ترخيص خدمات الجيل الخامس في الأردن

الوكيل الاخباري-

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توافقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات الثلاثة العاملة في السوق المحلي على تفاصيل بنود اتفاقية ترخيص خدمات الجيل الخامس، وفق رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان.وقال السرحان إن التوافق جاء بعد اجتماعات مكثفة طوال الفترة الماضية شملت نقاشا للتفاصيل الفنية كافة المتعلقة بالخدمة بما يضمن ترخيصها بالشكل الأمثل المطلوب؛ إضافة لمناقشة بنود أخرى.وبشأن تفاصيل الاتفاقية رجح السرحان الإعلان عنها قريبا.أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، عن إطلاق بنية تحتية لخدمات الجيل الخامس للاتصالات، وقال، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، إن "الحكومة اتخذت قراراً بتمكين شركات الاتصالات المحليَّة من تأسيس البنية التحتيَّة لخدمات الجيل الخامس 5G".