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الخميس، 18-08-2022 01:53 م

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

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الوكيل الاخباري - وقعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع شركة "مدفوعاتكم" للدفع الإلكتروني مشغل خدمة " إي فواتيركم" الخميس، اتفاقية تعاون لتمكين المستفيدين من خدمات الاتصالات من دفع وتسديد التزاماتهم إلكترونيا لمجموعة خدمات تبلغ 45 خدمه.

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وقالت الهيئة في بيان صحفي الخميس، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الدور الفاعل الذي تلعبه الهيئة للمساهمة في إنجاح برنامج المسرعات الحكومية الذي تبنته الحكومة حيث سيسهم هذا المشروع في تذليل العقبات لمختلف التحديات الحكومية عبر إيجاد الحلول الفعّالة و السريعة لها ضمن فترات زمنية محددة وبما يعزز جهود الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.


وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، ورئيس مجلس إدارة شركة مدفوعاتكم ناصر صالح، الى تبسيط إجراءات العمل وتسريعها وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف والتسهيل على المستفيدين من خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الهيئة في تقديم خدمات مالية تتوافق والتطورات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.


وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، إن استمرارية الشراكة ما بين الهيئة وإي فواتيركم يتوافق مع استراتيجية الهيئة بالتحول الكامل إلى بيئة غير ورقية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الإلكتروني، حيث أن الاتفاقية تتضمن العديد من الخدمات التي تقدمها الهيئة؛ وتمثل المرحلة النهائية من اتمتة عمليات الدفع الالكتروني حيث سيتم منح مهلة 15 يوم للمواطنين قبل إيقاف القبض النقدي في الهيئة.


ومن جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة مدفوعاتكم ناصر صالح عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية وعن امتنانه لثقة المؤسسة بنظام إي فواتيركم وإضافة 45 خدمة على النظام للمؤسسة، مؤكداً أهمية التحول للدفع الإلكتروني لكافة القطاعات حيث يُتيح الدفع الإلكتروني للمؤسسات العامة والخاصة التحصيل السريع والآمن مما يعزز الكفاءة المالية للمؤسسات وايضاً توفير الوقت والجهد للعملاء مما يُمّكنهم من الحصول على الخدمات بكل سهولة وسرعة.



 




 

 


 

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