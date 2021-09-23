هيئة الاستثمار تؤكد سعيها لإنجاح المشاركة الأردنية في دبي اكسبو



الوكيل الاخباري - أكدت هيئة الاستثمار بذل الجهود لإنجاح المشاركة الأردنية في معرض "دبي اكبسو" الذي سيقام مطلع الشهر المقبل، والتنسيق لترتيب لقاءات وفعاليات على هامش المعرض لعرض دراسات لمشاريع استثمارية محلية على الوفود المشاركة، والعمل مع صناديق وهيئات الاستثمار في قطر لمتابعة جذب استثمارات قطرية جديدة للأردن.



وقالت الهيئة، في بيان الاربعاء، إنها ستستكمل أتمتة خدماتها للمستثمرين الاردنيين والاجانب بهدف تقديم خدمات سريعة سواء في اصدار أو تجديد الوثائق اللازمة لهم.

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