هيئة الاستثمار تطَّلع على سير العمل في مدينة مادبا الصناعية

الوكيل الاخباري - ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها هيئة الاستثمار على المناطق التنموية والمدن الصناعية، قامت الهيئة وبالتنسيق مع شركة المدن الصناعية بجولة مُشتركة على مدينة مادبا الصناعية للاطلاع على سير العمل ونسب الإنجاز والتي بلغت ما نسبته ٩٨.٩٧٪ ضمن المرحلة الأولى من أعمال البُنية التحتيّة والشوارع والمباني الإدارية والهناجر الصناعية.



كما تم خلال الجولة تَفقُّد عدد من المصانع العاملة والتي تُعنى بشكل أساسي بصناعة الكمامات ومواد التعقيم والأدوات الطبية حيث أن جميع هذه المصانع مُشغّلة حديثاً خلال جائحة كورونا وتعمل بكفاءة عالية ومواصفات عالمية بأيدي أردنية خالصة.

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المصدر - هيئة الاستثمار



