الخميس 14-04-2022
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة يتفقد مراحل انتقال ودمج مشتل فيصل بمحافظة جرش

هيئة الاعتماد: بدء تسكين المؤهلات في الإطار الوطني

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة الحسن

الجمعة .. اجواء مناسبة للافطار خارج المنزل - تفاصيل

صدور قانون الأحزاب السياسية في الجريدة الرسمية

الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة مرتبطة بكورونا

تمديد فترة استكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الأردن العام الحالي

توضيح حيثيات وقف اعتماد المدارس التركية الخاصة والدولية

الإفتاء للتجار: احتكار الأقوات مُحرم ومن الكبائر

الخميس، 14-04-2022 06:08 م

هيئة الاعتماد: بدء تسكين المؤهلات في الإطار الوطني

2


الوكيل الاخباري - افتتح رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، أمس الأربعاء، ورشة عمل للبدء بتطبيق عمليات تسكين المؤهلات الأردنية وفق الإطار الوطني الأردني للمؤهلات بمشاركة 100 مختصٍ من الجامعات الأردنية في تخصصي (الصيدلة والتمريض) وأصحاب الاختصاص في ضمان الجودة.

وتهدف الورشة التي عقدتها الهيئة، ممثلةً بإدارة عمليات الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، إلى تعريف المشاركين بمعايير التسكين ونماذجه التي أقرت من مجلس الهيئة مؤخراً . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420221216561560577028

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة الحسن

2022_4_8_2_59_37_465

الجمعة .. اجواء مناسبة للافطار خارج المنزل - تفاصيل

1649944619235

الحنيطي يشارك مرتبات كتيبة الملك محمد الخامس الآلية مادبة الإفطار

278140287_358798836286580_4360292821221040908_n

فقرة الأطفال الأكثر حضورا في فعاليات رمضانيات عمان

1649940564930

الحنيفات يدعو لتوظيف الابتكار في القطاع الزراعي

fd7220257ee424ef4b0d3e61cfdec3a9

شباب العاصمة تنفذ أنشطة متعددة

أخبار متعلقة
1

توقيع مذكرة تفاهم بين التعاونية الأردنية وجمعية مربي الأسماك

42022701912747728875

توقيع مذكرة تفاهم بين الملكية الأردنية للأفلام ومركز الإبداع بالكرك

download

شنيكات رئيسا للجمعية الأردنية للعلوم السياسية

320222418056936991186

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق موقعها الإلكتروني المحدث

وزارة الزراعة

انطلاق أعمال اللجنة الفنية الزراعية الأردنية الرومانية في عمان

122021892459306281922

الجمعية الاردنية للمقدرين العقاريين تدعو الحكومة لتمديد الاعفاءات المقدمة للقطاع العقاري  