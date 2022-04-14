هيئة الاعتماد: بدء تسكين المؤهلات في الإطار الوطني

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، أمس الأربعاء، ورشة عمل للبدء بتطبيق عمليات تسكين المؤهلات الأردنية وفق الإطار الوطني الأردني للمؤهلات بمشاركة 100 مختصٍ من الجامعات الأردنية في تخصصي (الصيدلة والتمريض) وأصحاب الاختصاص في ضمان الجودة.



وتهدف الورشة التي عقدتها الهيئة، ممثلةً بإدارة عمليات الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، إلى تعريف المشاركين بمعايير التسكين ونماذجه التي أقرت من مجلس الهيئة مؤخراً .

اضافة اعلان