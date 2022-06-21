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الثلاثاء، 21-06-2022 03:40 م

هيئة الاعتماد تبحث التعاون الأكاديمي مع منظمة أيرلندية

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الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور زيد العنبر، ومدير برنامج تعزيز الحماية الاجتماعية في منظمة شمال أيرلندا للتعاون الدولي ميشيل مووري، سبل التعاون الأكاديمي بين الهيئة والمنظمة.

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وناقش اللقاء الذي جرى في مبنى الهيئة، وحضره رئيس قسم البحوث والدراسات والتدريب في الهيئة الدكتور خالد الدهيسات، العديد من القضايا المشتركة أهمها مخرجات برامج العمل الاجتماعي التعليمية في عدد من الجامعات الأردنية، وأهمية رفع جودة مخرجات هذه البرامج وكفاءة خريجيه من خلال الاهتمام بمساقات الخطة الدراسية، وتدريب الكوادر القائمة على هذه البرامج بما ينعكس على مخرجات تتواءم مع متطلبات السوق واحتياجاته الوظيفية.


وقدم العنبر شرحاً مفصلا عن دور هيئة الاعتماد في تحسين جودة التعليم في الجامعات الأردنية والارتقاء بالعمليّة التعليمية، وزيادة الكفاءة التدريسية لدى الطاقم التعليمي والطلابي، وتطوير وتحسين النظام الإداري، وتوفير بيئة عمل متعاونة ومتفاهمة في المؤسسة التعليمية وتمكينها لتكون قادرةً على المنافسة على الصعيدين: المحلي والخارجي إلى جانب تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس والمواهب الموجودة في قطاع التعليم للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في إثراء العملية التعليمية.


بدوره أعرب الوفد الزائر عن سعادته بهذه الزيارة وتقديره لما تقوم به هيئة الاعتماد في خدمة التعليم العالي في الأردن.

 




 

 


 

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