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مصدر : لا رحيل للحكومة

الإثنين، 08-11-2021 09:39 م

هيئة الاعتماد تبحث التعاون المشترك مع اعتماد الكليات الدولية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة خلال استقباله، اليوم الاثنين، وفدا من هيئة الاعتماد للكليات الدولية، برئاسة الدكتور لورانس واتسون، سبل التعاون الثنائي والارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وتعزيز قدراتها التنافسية وضمان تطبيقها لأنظمة ومعايير الاعتماد والجودة العالمية.

وأكد الصرايرة أهمية دور هيئة الاعتماد للكليات الدولية في دعم التعليم العالي في العالم ورفع مستوى الجامعات والنهوض بها إلى أعلى المستويات الأكاديمية، مبديا استعداد الهيئة للعمل جنبا إلى جنب مع هيئة الاعتماد للكليات الدولية.

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