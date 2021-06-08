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هيئة الاعتماد تبحث مع السعودية سبل الارتقاء بالمخرجات التعليمية

الثلاثاء، 08-06-2021 07:42 م

هيئة الاعتماد تبحث مع السعودية سبل الارتقاء بالمخرجات التعليمية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم الثلاثاء، مع الملحق الثقافي السعودي في الأردن الدكتور عيسى بن فهد الرميح، خلال زيارته للملحقية الثقافية السعودية سبل الارتقاء بالمخرجات التعليمية.
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وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق بين الهيئة والملحقية الثقافية السعودية حول عدد من القضايا المتعلقة بالاعتماد وضمان الجودة والإطار الوطني للمؤهلات وتعزيز التعاون المشترك العلمي والثقافي بين البلدين الشقيقين، وبلورة أوجه التعاون بما يصب بخدمة تعزيز الشراكة والارتقاء بالمخرجات التعليمية العامة، والطلبة السعوديين خاصة.

 




 

 


 

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