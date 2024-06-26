"هيئة الاعتماد" تقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

الوكيل الإخباري - أقرّ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها تسكين المؤهلات بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها، واللغة الإنجليزية التطبيقية، والهندسة الميكانيكية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في الجامعة الأردنية.

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كما أقرّ المجلس تسكين المؤهلات، بكالوريوس إدارة السياسات الصحية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في جامعة العلوم والتكنولوجيا، والإدارة المالية والمصرفية، والتكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، وتسكين مؤهل بكالوريوس، العلاج الطبيعي، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في جامعة جرش.



وأقرّ المجلس تسكين المؤهلات، بكالوريوس الصيدلة، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في جامعة العقبة للتكنولوجيا.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس الآثار، وإدارة المصادر التراثية وصيانتها، والإدارة السياحية، وماجستير التفسير في الجامعة الأردنية.



وأقرّ المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الذكاء الاصطناعي، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصصي، ماجستير علوم المياه والطاقة والغذاء، وعلم الروبوتات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.



وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي بكالوريوس وماجستير التمريض في الجامعة الهاشمية.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس وماجستير إدارة الأعمال ومحاسبة، وبكالوريوس تكنولوجيا مالية ومصرفية في جامعة عجلون الوطنية.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس العلاج الطبيعي في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة وبكالوريوس صيدلة، ودكتور صيدلة، وماجستير علوم صيدلانية في جامعة جدارا.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس المعالجة التنفسية والتمريض، وماجستير تمريض الحالات المزمنة، وبكالوريوس تكنولوجيا التخدير والإنعاش في جامعة الإسراء.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس هندسة البرمجيات في جامعة إربد الأهلية، والتكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات في جامعة عمان الأهلية وماجستير علم الحاسوب، وبكالوريوس نظم معلومات حاسوبية وهندسة البرمجيات والرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة في كلية الأمير غازي لتكنولوجيا المعلومات في جامعة البلقاء التطبيقية/المركز.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والروبوتات، في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة البلقاء التطبيقية/ المركز.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات دبلوم متوسط هندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبرمجة التطبيقية، أمن المعلومات والشبكات في كلية السلط التقنية في جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز، واستمرارية الاعتماد العام لكلية حطين.