هيئة الاعتماد تقر تسكين مؤهلات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

الوكيل الاخباري- وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، أمس الأربعاء، على تسكين مؤهل، بكالوريوس، الإدارة السياحية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في الجامعة الأردنية.

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كما وافق على تسكين مؤهل، بكالوريوس الصيدلة، في جامعة مؤتة، وتكنولوجيا النقل البحري في كلية العقبة-الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية، وماجستير، العلوم الصيدلانية، وبكالوريوس التمريض في جامعة الزرقاء، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.



كما أقر المجلس، المجالات المعرفية لتخصص بكالوريوس التربية الفنية، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس، هندسة طبية حيوية، وماجستير، هندسة طبية حيوية، و بكالوريوس، العلاج التنفسي، العلاج الوظيفي، وإنترنت الأشياء، ونظم المعلومات الصحية، وتصميم وتطوير ألعاب الحاسوب، وهندسة البرمجيات، في جامعة العلوم والتكنولوجيا.



وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس معلم تربية فنية، وماجستير، المناهج وأساليب التدريس، علم النفس التربوي، إدارة تربوية، وبكالوريوس، إرشاد نفسي، ودبلوم عالي، إدارة مدرسية في الجامعة الهاشمية، وبكالوريوس، الإعلام الرقمي الإلكتروني، في جامعة العلوم التطبيقية.