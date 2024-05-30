الخميس 30-05-2024
الوكيل الاخباري
 

حكومة سلوفينيا تصدق على قرار الاعتراف بدولة فلسطين

الاحتلال يسقط طائرة مسيرة تابعة له

الاحتلال يعلن إصابة 14 عسكريا بغزة خلال يوم

مصدر ينفي ما يتم تداوله حول قدوم المولود الجديد لولي العهد

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من رابطة قبيلة بني حميدة

الاحتلال يستهدف نازحين أثناء عودتهم لمنازلهم بجباليا

هيئة الاعتماد تقر تسكين مؤهلات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

2367 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

أمين عمان يلتقي القائم بأعمال سفارة الإمارات في الأردن

أمانة عمان تطلق حملة لمكافحة التدخين في الأماكن العامة

الخميس، 30-05-2024 03:53 م

هيئة الاعتماد تقر تسكين مؤهلات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

36994_1_1594203647


الوكيل الاخباري- وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، أمس الأربعاء، على تسكين مؤهل، بكالوريوس، الإدارة السياحية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات في الجامعة الأردنية.

اضافة اعلان


كما وافق على تسكين مؤهل، بكالوريوس الصيدلة، في جامعة مؤتة، وتكنولوجيا النقل البحري في كلية العقبة-الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية، وماجستير، العلوم الصيدلانية، وبكالوريوس التمريض في جامعة الزرقاء، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.


كما أقر المجلس، المجالات المعرفية لتخصص بكالوريوس التربية الفنية، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس، هندسة طبية حيوية، وماجستير، هندسة طبية حيوية، و بكالوريوس، العلاج التنفسي، العلاج الوظيفي، وإنترنت الأشياء، ونظم المعلومات الصحية، وتصميم وتطوير ألعاب الحاسوب، وهندسة البرمجيات، في جامعة العلوم والتكنولوجيا.


وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس معلم تربية فنية، وماجستير، المناهج وأساليب التدريس، علم النفس التربوي، إدارة تربوية، وبكالوريوس، إرشاد نفسي، ودبلوم عالي، إدارة مدرسية في الجامعة الهاشمية، وبكالوريوس، الإعلام الرقمي الإلكتروني، في جامعة العلوم التطبيقية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
aceef406-707b-4d27-b9c3-76574e2846b9

مصدر ينفي ما يتم تداوله حول قدوم المولود الجديد لولي العهد

Capture

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من رابطة قبيلة بني حميدة

15f0b72858b50c9edb5f5618f349277f

2367 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

IMG-20191222-WA0025

انطلاق أعمال مؤتمر مجموعة سكك حديد الشرق الأوسط

6385267909073506549

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تحقق ملايين المشاهدات على منصة "نتفلكس" بمشاركتها السينمائية في برنامج أقوى قوات العالم

1717056865116

التوثيق الملكي الأردني يطلق العدد الأول من مجلة رغدان العلمية

أخبار متعلقة
4_news_1716883355

نور الدين آل خطاب رئيسًا لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية رسميًا

1624788548340-1536x1024-1-780x470

تأجيل أقساط صندوق إسكان العاملين في الجامعة الأردنية

664b2809c021e

الجامعة الأردنية تنهي استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة

cc1de3ef-e014-4c8c-a123-7152dca6c23f

رئيس الجامعة الأردنية يكرم طلبة الطب الأكثر نشرا للأبحاث واستشهادا

ي5656565656565656565656565656565656565656565656565656

الجامعة الأردنية تنعى احد موظفيها

irish_logo_website

مؤتمر حول مسارات السلام في إيرلندا الشمالية