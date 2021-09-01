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الأربعاء، 01-09-2021 03:25 م

هيئة الاعتماد تقر رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة الأردنية

الجامعة الاردنية 2


الوكيل الإخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، رفع الطاقة الاستيعابية العامة لجامعتي آل البيت والأردنية.

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ووافق المجلس في جلسته التي ترأسها، اليوم، رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، على الاعتماد الخاص لتخصص الدبلوم العالي في التصميم التعليمي الرقمي في جامعة عمان الأهلية، و استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص البكالوريوس في الإنتاج الحيواني في جامعة جرش، والدبلوم المتوسط لتخصصات الصيدلة والتمريض والتسويق الإلكتروني في كلية المجتمع الاسلامي.


وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس التمريض في جامعة العلوم التطبيقية، فيما وافق على تنسيب مجلس أمناء كلية غرناطة بتعيين عميد للكلية، وعلى تنسيب مجلس أمناء معهد الفسيفساء بتعيين عميد للكلية، والموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية توليدو الأهلية.

 

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