الخميس 14-04-2022
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الخميس، 14-04-2022 06:23 م

هيئة الاعتماد تمنح شهادة ضمان الجودة لكلية في سلطنة عمان

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الوكيل الاخباري - منحت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، في انطلاقتها الأولى خارج المملكة، 3 برامج في الكلية العلمية للتصميم في سلطنة عُمان شهادة ضمان الجودة البرامجية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الهيئة التي عُقدت أمس الأربعاء برئاسة الدكتور ظافر الصرايرة رئيس الهيئة وبحضور أعضاء المجلس.

ومنحت الهيئة كلا من برنامج العمارة وبرنامج التصميم الجرافيكي، وبرنامج الفنون شهادات ضمان الجودة البرامجية.

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