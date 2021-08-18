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هيئة الاعتماد توافق على استمرارية اعتماد تخصصات اكاديمية

الأربعاء، 18-08-2021 08:54 م

هيئة الاعتماد توافق على استمرارية اعتماد تخصصات اكاديمية

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 الوكيل الاخباري  - قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، رفع الطاقة الاستيعابية العامة في جامعة جرش.
ووافق المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة اليوم الاربعاء على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي ماجستير إدارة الازمات والكوارث، وهندسة ميكانيكية/انظمة الطاقة في الجامعة الهاشمية .

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كما وافق المجلس على الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير، التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وعلى استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس وماجستير، علم النفس، في الجامعة الأردنية، وبكالوريوس وماجستير علم الحاسوب وبكالوريوس الذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس وماجستير هندسة البرمجيات، ورفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص، بكالوريوس الأمن السيبراني، في جامعة الزيتونة الأردنية.


وقرر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس معلم صف، في جامعة البترا، واستمرارية منح كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا شهادة ضمان الجودة / المستوى الفضي للسنة الخامسة والأخيرة على مستوى البرامج.

 

كما قرر المجلس الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس الأمن السيبراني، في جامعة الحسين التقنية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (فنون السينما والتلفزيون/ برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية ( الخوارزمي الجامعية التقنية / كلية جامعية تقنية)، و الاعتماد الخاص الاولي لتخصص، بكالوريوس، الحوسبة السحابية، في كلية لومينوس الجامعية التقنية، فيما أقر المجالات المعرفية لتخصص، بكالوريوس، الحوسبة السحابية.

 




 

 


 

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