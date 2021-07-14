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الأربعاء، 14-07-2021 07:52 م

هيئة الاعتماد يقر إدراج الجامعتين الألمانية والأميركية في مأدبا في الإطار الوطني للمؤهلات

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الوكيل الإخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها إدراج الجامعة الألمانية الأردنية والجامعة الأميركية في مأدبا على الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

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كما أقر المجلس، في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم الأربعاء، الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وماجستير التصميم، في جامعة اليرموك، والاعتماد الخاص الأولي للتخصصات، بكالوريوس الأمن السيبراني في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وهندسة الشبكات وأمن المعلومات، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة الحسين بن طلال، والقبالة والعناية بحديثي الولادة، والتحقيقات الجنائية الرقمية، في جامعة البلقاء التطبيقية، والأمن السيبراني، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، وحوسبة الأجهزة الذكية في جامعة الطفيلة التقنية، وأمن المعلومات والأدلة الرقمية، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، في جامعة مؤتة، والذكاء الاصطناعي في المحاسبة والتدقيق، وتكنولوجيا مالية وادارة المخاطر، في جامعة العلوم التطبيقية، والتكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات في جامعة عمان الأهلية.


وأقر المجلس الموافقة على الاعتماد الخاص للتخصصات، ماجستير التحكيم في عقود الانشاءات، في جامعة عمان الأهلية، ودبلوم الادارة التربوية، في جامعة الإسراء، وادارة الأزمات في جامعة مؤتة ، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس، اللغة العربية وآدابها، والتصميم والفنون التطبيقية/التصميم الداخلي، في جامعة اليرموك، وبكالوريوس وماجستير الفنون التشكيلية، وبكالوريوس وماجستير، الموسيقى، في جامعة اليرموك، وبكالوريوس وماجستير، علم الحاسوب، وبكالوريوس هندسة البرمجيات، في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وبكالوريوس علم الحاسوب، والتمريض، والتصوير الاشعاعي، الجغرافيا، والقانون، وماجستير تمريض الحالات الصحية الحادة للبالغين، في جامعة الحسين بن طلال، وبكالوريوس القانون، والقانون الجزائي، في جامعة عمان الأهلية، وعلم الحاسوب، وهندسة البرمجيات، في جامعة مؤتة.
وأقر المجلس المجالات المعرفية للتخصصات بكالوريوس، التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات، والتحقيقات الجنائية الرقمية، والذكاء الاصطناعي في المحاسبة والتدقيق.

 




 

 


 

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