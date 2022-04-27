الأربعاء 27-04-2022
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الأربعاء، 27-04-2022 09:23 م

هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

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الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص دكتوراه علم نفس التربوي/تعلم ونمو، وماجستير أصول التربية، والصحة العامة في الجامعة الأردنية.

وأقر المجلس، أيضا استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات البكالوريوس في الهندسة الطاقة المتجددة والمستدامة في جامعة آل البيت، والعلوم الإدارية، والمحاسبة في الجامعة الألمانية الأردنية، والمحاسبة في الجامعة العربية المفتوحة، والرياضيات في جامعة عمان العربية. 

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط فنون الرسوم المتحركة، والميديا الرقمية، هندسة العمارة والتصميم الداخلي، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة في كلية الزرقاء التقنية المتوسطة.

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