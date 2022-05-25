الأربعاء 25-05-2022
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الأربعاء، 25-05-2022 08:09 م

هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

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الوكيل الاخباري  - اقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، الهندسة الميكانيكية- تكنولوجيا التصميم، في جامعة اليرموك.

كما اقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، ماجستير، الترجمة، والصحافة والإعلام، ومناهج التربية المهنية واساليب تدريسها، والفقه وأصوله، في جامعة اليرموك، وبكالوريوس، علم الانحراف والجريمة، في كلية عجلون الجامعية /جامعة البلقاء التطبيقية، واللغة الانجليزية/ الترجمة، وماجستير، الترجمة التحريرية والشفوية، في جامعة جرش.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، دبلوم متوسط، والمحاسبة، واداره الأعمال، والسجل الطبي، والصيدلة، والتمريض المشارك، وعلوم الشريعة، في كلية المفرق الأهلية.

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