هيئة الاعتماد يقر استمرارية واعتماد بعض التخصصات الجامعية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، في جلسته، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور ظافر الصرايرة، المجالات المعرفية لبكالوريوس تصميم المنتجات، والاعتماد الخاص لتخصص ماجستير العلوم الصيدلانية في جامعة مؤتة.كما أقر المجلس الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس إدارة الأعمال، والتسويق الرقمي، وماجستير إدارة الأعمال، وماجستير وبكالوريوس اقتصاديات المال والأعمال، وماجستير الاقتصاد والتعاون الدولي في جامعة آل البيت، وبكالوريوس الأعمال والتجارة الإلكترونية في جامعة عمان الأهلية.وأقر المجلس الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصصات بكالوريوس تصميم المنتجات في جامعة الشرق الأوسط، وإدارة الضيافة وفنون الطهي في جامعة عمان الأهلية، وبكالوريوس التربية المهنية والسلامة في جامعة العقبة للتكنولوجيا، فيما وافق على الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير علوم واضطرابات التواصل في جامعة عمان الأهلية.كذلك أقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس وماجستير الاقتصاد في جامعة اليرموك.