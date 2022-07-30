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السبت، 30-07-2022 11:19 ص

هيئة الاعلام: منع عرض فيلم "ثور: لوف أند ثاندر" في المملكة

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

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 أكد مدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع طارق أبو الراغب منع عرض فيلم (thor: love and thunder) بدور العرض السينمائية في المملكة.

وقال ابو الراغب لـ "الوكيل الإخباري" أن القرار تم اتخاذه بناء على ظهور إحدى الشخصيات المثلية في الفيلم، مع رفض الشركة المنتجة له "والت ديزني" حذف تلك المشاهد التي تظهر بها الشخصية قبل تسليمه، الأمر الذي يتعارض قطعياً مع سياسة عرض الأفلام في الأردن.


وفيلم ثور: لوف أند ثاندر هو الجزء الرابع من السلسلة، يعتبر تكملة للجزء السابق منه "Thor: Ragnarok" الذي تم عرضه في عام 2017، وهو من تأليف جينفير كايتن روبنسون وتايكا وايتيتي الذي تصدى أيضاً للإخراج، ومن بطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان، كريستيان بيل وغيرهم.

 




 

 


 

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