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الأحد، 30-06-2024 08:32 م

هيئة الخدمة والإدارة العامة تطلق استراتيجيتها للأعوام 2024-2027 غداً

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الوكيل الإخباري - تطلق هيئة الخدمة والإدارة العامة غداً الاثنين، استراتيجيتها للأعوام (2024-2027)، تزامنًا مع احتفالات المملكة بعيد الجلوس الملكي، واليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

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وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز دور الهيئة المهم في تحديث الإدارة العامة، وتمهيد الطريق لمسار مؤسسي ومستدام لتطوير القطاع العام، مع إبراز الاستراتيجية لدور الهيئة التحويلي كأحد أهم مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام، لتمكين القطاع العام وتعزيز فعاليته، وصولا إلى تحقيق الرؤى الملكية السامية في رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.


يشار إلى أن مشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية (PARtner) يجري تنفيذه من قبل GIZ وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

 




 

 


 

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