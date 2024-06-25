هيئة الخدمة والإدارة العامة تطلق برنامج إدارة الخدمات الحكومية

الوكيل الإخباري - أطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، برنامجا تدريبيا بعنوان "إدارة الخدمات الحكومية"، ضمن مشروع بناء قدرات مسؤولي وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الهيئة والدوائر الحكومية، بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان



وأشار المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في الهيئة ياسر النسور خلال افتتاحه البرنامج، إلى أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باعتبارها أحد أولويات خارطة تحديث القطاع العام للوصول إلى قطاع عام ممكن وفعال.



وأكد التزام الهيئة بتقديم أشكال الدعم الفني والاستشاري كافة للدوائر الحكومية لتمكينها من القيام بأدوارها الجديدة ضمن عملية التحول إلى النهج الإداري الذي يقوم على مركزية رسم السياسات والتخطيط ولامركزية التنفيذ، انسجاما مع مخرجات خارطة تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية 2023-2027.



وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور أبرزها: تطوير سياسات الخدمات الحكومية، وتصميم الخدمات، وتحديد الاحتياجات، ومعايير ومؤشرات أداء وأليات تقييم الخدمات الحكومية، واستراتيجيات تطويرها، إضافة إلى الحوكمة والامتثال في تقديم الخدمات الحكومية.



كما يتضمن محاور تستهدف في مجملها تمكين المشاركين من إدارة الخدمات الحكومية بكفاءة عالية، وتقديمها للمواطنين بالشكل اللائق والمطلوب، وبما ينعكس إيجابا على مستوى رضا المتعاملين وجودة الخدمات الحكومية المختلفة.