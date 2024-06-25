الثلاثاء 25-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مشاهد صادمة.. مقاطع مسربة من كاميرا تظهر مهاجمة الاحتلال مسنة فلسطينية

ولي العهد ينشر لقطات جديدة من حفل تخرج مرشحي الطيران - فيديو

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين العرام والصياح

مديرية الأمن العام تنفذ خطة أمنية شاملة بالتزامن مع بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة

المستقلة للانتخاب تحيل قضيتين للادعاء العام بتهمة التأثير على إرادة الناخبين بالمال

بدء العمل بفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في محافظة العقبة

بيان صادر عن الحكومة اليوم الثلاثاء

تربية المزار الشمالي تفتتح مشروع "صفي قلعة كتب"

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

وزارة الصحة بغزة: كافة المستشفيات مدمرة ومستهدفة بالكامل

الثلاثاء، 25-06-2024 09:06 م

هيئة الخدمة والإدارة العامة تطلق برنامج إدارة الخدمات الحكومية

47474


الوكيل الإخباري - أطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، برنامجا تدريبيا بعنوان "إدارة الخدمات الحكومية"، ضمن مشروع بناء قدرات مسؤولي وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الهيئة والدوائر الحكومية، بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان


وأشار المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في الهيئة ياسر النسور خلال افتتاحه البرنامج، إلى أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باعتبارها أحد أولويات خارطة تحديث القطاع العام للوصول إلى قطاع عام ممكن وفعال.


وأكد التزام الهيئة بتقديم أشكال الدعم الفني والاستشاري كافة للدوائر الحكومية لتمكينها من القيام بأدوارها الجديدة ضمن عملية التحول إلى النهج الإداري الذي يقوم على مركزية رسم السياسات والتخطيط ولامركزية التنفيذ، انسجاما مع مخرجات خارطة تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية 2023-2027.


وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور أبرزها: تطوير سياسات الخدمات الحكومية، وتصميم الخدمات، وتحديد الاحتياجات، ومعايير ومؤشرات أداء وأليات تقييم الخدمات الحكومية، واستراتيجيات تطويرها، إضافة إلى الحوكمة والامتثال في تقديم الخدمات الحكومية.


كما يتضمن محاور تستهدف في مجملها تمكين المشاركين من إدارة الخدمات الحكومية بكفاءة عالية، وتقديمها للمواطنين بالشكل اللائق والمطلوب، وبما ينعكس إيجابا على مستوى رضا المتعاملين وجودة الخدمات الحكومية المختلفة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (23)

ولي العهد ينشر لقطات جديدة من حفل تخرج مرشحي الطيران - فيديو

1719336207398

متصرفية غرب إربد تباشر عملها في كفريوبا

1719334299119

الحنيفات يشارك في الجلسة العامة 119 للمجلس الدولي للزيتون

WhatsApp Image 2024-06-25 at 7.29.11 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الحموري وبني عامر والمومني

1719322220844

مراكز شباب العاصمة تنفذ أنشطة متنوعة

1719324900663

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين العرام والصياح

أخبار متعلقة
1719161966484

اليرموك تسهم بتنفيذ مشروع مبنى متعدد الاستخدامات بإربد

1718048788099

وزيرة التخطيط وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي يترأسان اجتماعاً لمنصة الاستثمار الأردنية الأوروبية

1717858902363

الخدمة والإدارة العامة تنظم خلوة لاستراتيجية الهيئة 2024-2027

665f2828d5798

الصفدي يحذر من تراجع الدعم الدولي المقدم للاجئين والدول المستضيفة

387243_12_1666689968

الحكومة: 90% نسبة إنجاز أولويات تحديث القطاع العام في 2023

512710_1_1693067600

83 مليون دينار قيمة صادرات المملكة إلى منطقة اليورو