هيئة الطاقة: استبدال 10 آلاف فاتورة كهرباء غير مدعومة بأخرى مدعومة منذ بداية الأسبوع

الوكيل الإخباري - استصدرت شركات الكهرباء الموزعة في مختلف مناطق الأردن 10 آلاف فاتورة جديدة مدعومة وفق التعرفة الكهربائية بدلا من الفاتورة غير المدعومة وذلك منذ بداية الأسبوع الحالي وحتى مساء أمس الأربعاء.

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وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون اليوم الخميس، إن الحكومة سمحت للمواطنين غير المسجلين على منصة خاصة لتلقي دعم الكهرباء وفق تعرفة جديدة، بالتوجه إلى أي مكتب أي شركة من شركات الكهرباء، لتسجيل حسابه في الدعم، وإصدار فاتورة جديدة له على التعرفة الجديدة.



وبين اللبون انه تم خدمة 10 آلاف مواطن قاموا بمراجعة مكاتب الشركات الموزعة وتم استبدال فواتيرهم.

وبلغ عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي دعم الكهرباء بعد إعلان الحكومة عن تعرفة جديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 1 نيسان الماضي، نحو 1.170 مليون مسجل.

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