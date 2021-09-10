الجمعة 10-09-2021
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الجمعة، 10-09-2021 12:22 م

هيئة الطاقة المتجددة: الأردن بوابة للاستثمار بمجالات الطاقة المتجددة

هيئة


الوكيل الإخباري - أكد أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، أن الأردن يعد بوابة رئيسية للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط و للربط الكهربائي.

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جاء ذلك خلال مباحثاته أخيراً مع السفير البولندي لوسيان كاربينسكي حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة.


وقال الطعاني في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن لقائه مع السفير البولندي تطرق الى بحث تبادل الخبرات والتدريب وخصوصا في مجال التدفئة والتبريد بالطاقة الشمسية وتخزين الطاقة.


وأضاف، أن اللقاء ركز على عمل مشاريع مشتركة للبحث والتطوير في كلا البلدين وتأسيس شبكة عربية بولندية للطاقة المتجددة من أجل نقل المعرفة والتكنولوجيا والتشبيك بين المختصين وتحفيز الاستثمار بطاقة المستقبل.

 

 


 




 

 


 

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