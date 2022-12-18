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الأحد، 18-12-2022 02:57 م

هيئة الطاقة تتلقى 984 طلباً للحصول على تراخيص الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 984 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر تشرين الثاني الماضي، ورفضت الهيئة منها 10 طلبات.

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وبحسب بيانات الهيئة التي نشرتها اليوم الأحد، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 488 طلبا في المصادر الطبيعية، و 291 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و37 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و158 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.


وجرى رفض 10 طلبات في قطاع النفط ومشتقاته، توزعت بواقع 5 محطات محروقات، وطلبين لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال، وطلب لإنشاء مستودع لتخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال، وطلبي استشارة لإقامة محطة محروقات.

 

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 467 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 215 رخصة تصدير مواد خام، و 237 رخصة استيراد مواد خام، و 10 طلبات رخصة مقالع، و 3 طلبات رخصة خبير متفجرات، ورخصتي تنقيب لأول مرة.

 




 

 


 

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