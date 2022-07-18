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الإثنين، 18-07-2022 07:33 م

هيئة الطاقة تحذر من محاولات خداع واحتيال إلكترونية تستخدم اسمها

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الوكيل الاخباري - حذرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من محاولات خداع واحتيال إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، بشكل إعلانات توهم القارئ بأن الهيئة تعلن عن فتح باب الوظائف لديها.

وقالت الهيئة في منشور لها على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن هذه الإعلانات تهدف إلى اختراق الأجهزة أو السرقة المالية أو سرقة البيانات والابتزاز الإلكتروني، مؤكدة أنها لم تقم بنشر مثل تلك المنشورات أو الإعلانات.

ودعت الجميع إلى الرجوع للموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة للتحقق من صحة المنشورات والإعلانات المتداولة باسمها، مؤكدة أن صفحتها الرسمية والوحيدة والموثقة هي https://www.emrc.gov.jo.

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