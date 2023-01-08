الأحد 08-01-2023
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الأحد، 08-01-2023 09:34 ص

هيئة الطاقة : تسجيل أحمال كهربائية قياسية تجاوزت المعدل العام بـ 10 %

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الأحد، إن النظام الكهربائي سجل أرقاما قياسية خلال الظروف الجوية الراهنة، حيث بلغ مساء الجمعة، 3299 ميجاواط، وهو أعلى من معدله في مثل هذا الوقت من العام بنسبة تتجاوز الـ 10%.

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وأضاف السعايدة، أن الهيئة خاطبت شركات القطاع لاتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تزويد المواطنين باحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية والتعامل الفوري مع أي شكاوى.


وأهاب بالمواطنين ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لتجنب ارتفاع الأحمال، وزيادة قيمة فاتورة الكهرباء في حال ارتفاع كمية الاستهلاك، من خلال استخدام وسائل التدفئة الأقل كلفة والأجهزة الموفرة للطاقة.


ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي انقطاع في تزويد الخدمة من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة.

 




 

 


 

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