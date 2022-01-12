هيئة الطاقة تشرح تأثر كل قطاع بتعرفة الكهرباء الجديدة - تفاصيل

الوكيل الاخباري -قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسن اللبون، ان التعرفة الكهربائية الجديدة تأتي باتجاهين الأول للقطاعات التجارية والثانية للمنزلية. اضافة اعلان





وشرح اللبون خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للحديث عن التعرفة الكهربائية الجديدة ومنصة التقدم للدعم على الفاتورة، كيفية تأثر كل قطاع، حيث خفضت التعرفة على القطاع الزراعي، "التعرفة المستوية أصبحت 55 فلس /كيلو واط" ، والتعرفة الثلاثية 55 فلس، بنسبة انخفاض بلغت 9% .



أما القطاع التجاري، انخفضت عليه التعرفة كما يلي، الاولى من 1-2000 كيلو واط بقيت 120 فلساً، و اكثر من 2000 كيلوواط 175 فلساً وبنسبة تخفيض وصلت الى 6.6% .



أما القطاع الصناعي، أوضح أنه يوجد 4 قطاعات وهي الصغير والمتوسط والكبير والاستخراجي : القطاع الصناعي الصغير، 60 فلس لحد استهلاك 10000 كيلو واط، القطاع المتوسط، تم إلغاء بند الحمل الأقصى 68 فلس على التعرفة الليلية.، أما الكبيرة والاستخراجية بقيت كما هي التعرفة مع بقاء بند الحمل الاقصى .



وقال اللبون ان التعرفة على القطاع الصحي انخفضت بنسبة 12% واصبحت 140 فلس لكل ساعة .

واشار اللبون ان الهدف من التعرفة في القطاع المنزلي توجيه الدعم لمستحقيه.

واكد اللبون، أنه تم تقليص عدد شرائح القطاع المنزلي إلى 3، الاول من 1-300 كيلو واط، والثانية من 301-600 كيلو واط والثالثة أكثر من 600.



وشدد على أن كل عائلة فاتورة الكهرباء لديها أقل من 50 دينار سيطبق عليها الدعم في التعرفة الجديدة، بمعدل انخفاض يصل إلى 2.6 دينار.



وأشار الى من يستهلك 1-300 يدفع 50 فلس، ومن يستهلك 301- 600 ب 100 فلس ، وأكثر من 600 كيلو واط 200 فلس.



وحول الدعم، أن من يستهلك من 51 -200 كيلوواط يحصل على دعم 2 دينار ومن يستهلك 201- 600 يحصل على 2.5 دينار.



