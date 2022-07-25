هيئة الطاقة تعمم حول بيع اسطوانات الغاز المنزلي في البقالات والسوبر ماركت

الوكيل الإخباري - اصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تعميماً رسمياً إلى رئاسة الوزراء ووزير الداخلية وأمين عمان الكبرى طلبت فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق البقالات والسوبر ماركت غير المرخص لها ببيع أسطوانات الغاز المسال المنزلية.

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وجاء في التعميم، أن هذه المحال لا تتوفر فيها الشروط العامة المخصصة لوكالات الغاز أو أي أماكن أخرى غير مرخص لها، وإن بيع أسطوانات الغاز فيها مخالف للبند السابع من المادة التاسعة من متطلبات رخص وكالات الغاز الصادرة بموجب تعليمات ترخيص وكالات الغاز البترولي المسال الصادرة عنها.



وقال ان بيع أسطوانات الغاز المنزلية في البقالات والسوبر ماركت يشكل خطرا على أرواح المواطنين.