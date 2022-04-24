هيئة الطاقة تكشف سبب ارتفاع الفواتير على المشتركين

الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إن من زادت عليه قيمة فاتورة الكهرباء لهذا الشهر فقد جاءت بسبب عدم التسجيل على منصة التعرفة المدعومة.
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وأشارت الهيئة، وفقا لرصد "الوكيل الإخباري" إلى أن من بلغت قيمة الاستهلاك لديه 60 دينارا بدلاً من 33 دينارا كانت بسبب عدم التسجيل على المنصة وشمول العداد بالتعرفة المدعومة.
وبينت أنه لا يوجد وقت محدد لإيقاف التسجيل على المنصة، موضحة أنه بامكان أي مواطن التسجيل ليكون مشمولا بالدعم.
وقالت الهيئة بوقت سابق أن أكثر من مليون عائلة استفادت من دعم الكهرباء، بعد ان بدأ تطبيق التعرفة الكهربائية بداية الشهر الحالي.
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