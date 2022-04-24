الأحد 24-04-2022
الوكيل الاخباري

12.7 مليار دينار موجودات "استثمار أموال الضمان" نهاية الربع الأول

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن 19.4 مليون دينار خلال آذار الماضي

ارتفاع معدل الأسعار بالأردن 2.2% خلال أول شهرين من 2022

الخارجية تدين تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة

الدوريات الخارجية: غبار على الصحراوي وأمطار خفيفة في إربد

هيئة الطاقة تكشف سبب ارتفاع الفواتير على المشتركين

آخر تطورات المنخفض الخماسيني في المملكة - تفاصيل

صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من المعونة

إدارة السير توجه تحذيرا لسائقي المركبات

إغلاق معبر رفح البري بين غزة ومصر غداً

الأحد، 24-04-2022 11:26 ص

هيئة الطاقة تكشف سبب ارتفاع الفواتير على المشتركين

14e77b90-52fa-4195-ab64-6c1c17849902


الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إن من زادت عليه قيمة فاتورة الكهرباء لهذا الشهر فقد جاءت بسبب عدم التسجيل على منصة التعرفة المدعومة.

اضافة اعلان


وأشارت الهيئة، وفقا لرصد "الوكيل الإخباري" إلى أن من بلغت قيمة الاستهلاك لديه 60 دينارا بدلاً من 33 دينارا كانت بسبب عدم التسجيل على المنصة وشمول العداد بالتعرفة المدعومة.
 
وبينت أنه لا يوجد وقت محدد لإيقاف التسجيل على المنصة، موضحة أنه بامكان أي مواطن التسجيل ليكون مشمولا بالدعم. 
 
وقالت الهيئة بوقت سابق أن أكثر من مليون عائلة استفادت من دعم الكهرباء،  بعد ان بدأ تطبيق التعرفة الكهربائية بداية الشهر الحالي. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
237fab70-220f-4c1a-b687-1047c2ee9b47

الدفاع المدني يدعو لشرب كوب ماء كل ساعة بعد الإفطار

320221132138496004480

12.7 مليار دينار موجودات "استثمار أموال الضمان" نهاية الربع الأول

bed5cb41-d056-4821-8d34-291fc6a7b1ac

البيئة تكشف جودة الهواء بمناطق مختلفة في الأردن

WhatsApp Image 2022-04-24 at 11.55.14 AM

حزب الائتلاف الوطني يقيم إفطاره السنوي - صور

وزارة الخارجية

الخارجية تدين تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة

resize (2)

الدوريات الخارجية: غبار على الصحراوي وأمطار خفيفة في إربد

أخبار متعلقة
4

شمول فئتين جديدتين بتعرفة الكهرباء المدعومة

ec230eaf-7598-4f47-aa31-d0397be1ef79

هيئة الطاقة تُطلق حملة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة - تفاصيل

قق

بحث آليات تطوير الاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة

3

هام لمن تقل فاتورة الكهرباء لديهم عن 112 ديناراً

عدادات-الكهرباء-1024x577

898 ألف حساب مسجل للاستفادة من تعرفة الكهرباء المدعومة

2

هيئة الطاقة للمواطنين: سارعوا بالتسجيل على منصة الكهرباء قبل نيسان