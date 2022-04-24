هيئة الطاقة تكشف سبب ارتفاع الفواتير على المشتركين

الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إن من زادت عليه قيمة فاتورة الكهرباء لهذا الشهر فقد جاءت بسبب عدم التسجيل على منصة التعرفة المدعومة.

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