الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة: تحصين 80% من قطعان الأبقار والبدء بإعطاء الجرعة المعززة السبت

التربية تدعو طلبة مكرمة ابناء المعلمين لاستكمال اجراءات الايفاد- رابط

الأردن يعزي نيوزيلندا بضحايا إعصار غابرييل

هيئة الطاقة توضح آلية حفظ وترحيل كميات الكهرباء المولدة من انظمة الطاقة الشمسية

طالبة حصلت على معدل 81 ولم تُقبل في الجامعة والتعليم العالي توضح

نقيب المجوهرات: 15% تراجع واردات الأردن من الذهب في كانون الثاني الماضي

السير تُعلن عن تحويلات مرورية واسعة من الليلة وحتى صباح السبت - أسماء الشوارع

مهم من "مياهنا" للمشتركين في عمّان والزرقاء ومأدبا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في طولكرم

الصفدي ينقل تحيات واعتزاز الملك للقائمين على المستشفى الميداني الاردني في تركيا

الخميس، 16-02-2023 01:04 م

هيئة الطاقة توضح آلية حفظ وترحيل كميات الكهرباء المولدة من انظمة الطاقة الشمسية

356578_4_1642878804


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن الغاية من تركيب أنظمة الطاقة المتجددة للقطاع المنزلي هو تغطية الاستهلاك للمشتركين والذي بدوره يساهم في خفض كلف الطاقة الكهربائية على المشتركين.

اضافة اعلان


وبيّن السعايدة لـ " الوكيل الإخباري" آلية التعامل مع كميات الطاقة الكهربائية المولدة والفائضة من أنظمة الطاقة المتجددة لمشتركي القطاع المنزلي، موضحاً أن التشريعات الصادرة عن الهيئة تمكّن المشتركين من تركيب الأنظمة مع اتاحة تدوير كميات الطاقة الفائضة منها شهرياً إلى حساب الشهر الذي يليه للاستفادة من الطاقة المولدة خلال أشهر السنة كاملة. 


وأضاف أنه لغايات احتساب قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية يتم عمل تسوية شهرية بين كميات الطاقة الكهربائية ( بوحدة الكيلو واط / ساعة ) التي يقوم المشترك بتصديرها للشبكة الكهربائية والكمية التي يستجرها من الشبكة، وفي حال كانت الكمية المُستجرة أكبر من المصدرة للشبكة يقوم المشترك بتسديد القيمة لصافي كمية الطاقة المترتبة عليه شهريا.


ونوه السعايدة إلى أنه إذا كانت الكمية المصدرة من النظام للشبكة أكبر من المُستجرة، ويمكن للمشترك تدوير الكمية الفائضة إلى حساب الشهر الذي يليه، وفي نهاية السنة المالية ويمكن تدوير الكمية الفائضة للسنة التالية أو عمل تسوية مالية، يتم تعويضه من خلالها عن كميات الطاقة الفائضة وفق آلية محددة من الهيئة وبتعرفة بيع تحفيزية لصالح المشترك بقيمة (12 قرشاً لكل كيلو واط / ساعة) حيث أن غالبية الأنظمة في القطاع المنزلي تم شمولها بالتعرفة المدعومة المخفضة جدا بقيمة  (50 فلساً ) للشريحة الأولى. 


وأكد أن الهيئة تعكف حالياً على تطوير وترسيخ منظومة تشريعية لقطاع الطاقة، ليكون جاذباً للاستثمارات خصوصاً في مشاريع الطاقة المتجددة ورفع نسبة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي وتنويع مصادر الطاقة بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع وتحقيق إستقرارية النظام الكهربائي وتسهيل تقديم الخدمة تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة في الأردن.


وشدد السعايدة على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في تعزيز فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة باعتباره خياراً استراتيجياً للمملكة يعزز أمن الطاقة ويفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة في الأردن يعد من أفضل القطاعات تطوراً في الشرق الأوسط.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة المياه والري

اتفاقيتان لتنقية محطة الغباوي بقيمة 79 مليون يورو

ط

الأردن يعزي نيوزيلندا بضحايا إعصار غابرييل

607d9cf110bdc

طالبة حصلت على معدل 81 ولم تُقبل في الجامعة والتعليم العالي توضح

2 - Copy

نقيب المجوهرات: 15% تراجع واردات الأردن من الذهب في كانون الثاني الماضي

1024x576_main_image5ddd5ff17784e

السير تُعلن عن تحويلات مرورية واسعة من الليلة وحتى صباح السبت - أسماء الشوارع

مياهنا

مهم من "مياهنا" للمشتركين في عمّان والزرقاء ومأدبا

أخبار متعلقة
63e48429e9261

الحمل الكهربائي يسجل أمس الجمعة 4090 ميغاواط ويستقر عند أعلى مستوى له

220236215745452415610

إدامة الخدمة وجاهزية شركات الكهرباء خلال المنخفض بعجلون

471421

4060 ميجاواط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

main_image5dcfc7c3aaaba

3980 ميغا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس الاثنين

22023491244657015985

هيئة الطاقة: الجاهزية القصوى لمواجهة الأحمال الكهربائية

220235174531255377068

السعايدة يعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية