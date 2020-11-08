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الأحد، 08-11-2020 12:50 م

هيئة الطاقة: شركات الكهرباء ملزمة باشتراطات الرخص

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الوكيل الاخباري-  قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الاحد، إن أي تعديل على غايات شركات الكهرباء لا يسمح لها ممارسة أي انشطة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وان وردت هذه الغايات في عقد تأسيس الشركة.

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وأوضحت الهيئة في بيان، أن قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وقانون الكهرباء العام والتشريعات النافذة، تعزز دور الهيئة في رعاية مصالح المستهلكين والرقابة على شروط التعاقد، بما يضمن عدم إضافة أي بنود أو شروط تخل بحقوق المستهلكين.

 

واكدت أن الهيئة لن تتوانى عن رفض وعدم اعتماد اي شرط جديد يخل بحقوق ومصالح المستهلك.

 

واضافت إنه وعلى الرغم من ان القانون يلزم الجهات العاملة في القطاع والمرخصة من قبل الهيئة بشروط الرخص الممنوحة لها بعدم اتخاذ أي إجراء قبل الرجوع للهيئة، فإن الهيئة تؤكد أن كافة القرارات التي تصدرها ملزمة لشركات الكهرباء -وتحت طائلة اتخاذ التدابير والوسائل الإنفاذية والتنظيمية اللازمة- في حال عدم التقيد والالتزام بتلك القرارات.

 

وشددت الهيئة على استمرار متابعتها لأداء الشركات من خلال الضابطة العدلية للتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها بصورة آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.


وقالت الهيئة انها تستقبل اي استفسار او شكاوى لدى المواطنين من خلال مركز المراقبة والطوارئ التابع لها وعلى مدار الـ 24 ساعة.

 

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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