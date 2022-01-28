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هيئة الطاقة: لا تهاون في تزويد الخدمة للمواطن وديمومة التيار أولوية قصوى

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الجمعة، 28-01-2022 03:00 م

هيئة الطاقة: لا تهاون في تزويد الخدمة للمواطن وديمومة التيار أولوية قصوى

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون ان الهيئة لن تتهاون مع أي تقصير في تزويد الخدمة للمواطن بصفتها أولوية قصوى للهيئة.

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 وأوضح في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحسب اشتراطات الرخص ومعايير الأداء وأحكام القانون للتعامل مع نتائج أداء الجهات العاملة في القطاع خلال فترة المنخفض خاصة وان الهيئة سبق وأعلنت رفع الجاهزية القصوى قبل الموعد بوقت كاف. 


 وفيما يتعلق بالأعطال على شبكة الكهرباء خلال المنخفض الجوي الذي ساد المملكة في اليومين الماضيين قال أنها بلغت منذ يوم أمس الخميس ولغاية الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة 2901 عطلا لدى جميع شركات توزيع الكهرباء في المملكة تركزت غالبيتها و بنسبة 87 بالمئة لدى شركة الكهرباء الاردنية.


  وقال اللبون ان مجموع الأعطال لدى شركة الكهرباء الأردنية بلغت 2532 عطلا، تم معالجة 1907 أعطال منها، فيما بلغت الأعطال لدى شركة كهرباء محافظة اربد 205 اعطال تم معالجتها بالكامل و164 عطلا على شبكة شركة توزيع الكهرباء جرى معالجة 163 عطلا منها.


واشار اللبون الى ان مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة تعامل يوم أمس مع 8600 مكالمة وردت إلى المركز من المشتركين ويواصل التحقق من معالجتها مع الجهات المعنية.
وعن الحمل الأقصى للنظام الكهربائي، قال اللبون إن أعلى حمل تم تسجيله يوم أمس بلغ 3600 ميجاواط عند الساعة ١٧:٣٠ مساءً.


وأكد أن الهيئة تواصل على مدار الساعة التأكد من توافر مواد الكاز والسولار والبنزين لدى محطات المحروقات، والالتزام بتوفير اسطوانات الغاز للمواطنين في كافة المحافظات.


ولفت إلى أن الهيئة ستواصل من خلال الضابطة العدلية متابعة أداء الشركات بحسب التشريعات النافذة، ومستمرة في دورها الرقابي على الشركات العاملة في القطاع لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بديمومة التيار الكهربائي وتزويد الخدمة وان مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة يواصل منذ ليلة أمس ولغاية اللحظة العمل ومتابعة إعادة التيار الكهربائي للانقطاعات المتبقية بالسرعة الممكنة.


 




 

 


 

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