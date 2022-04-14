الخميس 14-04-2022
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الخميس، 14-04-2022 01:10 م

هيئة الطاقة: مجانية نقل عدادات الكهرباء حتى نهاية الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إن قرار "مجانية" نقل عدادات الكهرباء لمن يرغب من مشتركي القطاع المنزلي ما زال مستمراً إلى الآن. اضافة اعلان


وبينت الهيئة لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم توجيه شركات توزيع الكهرباء لتسهيل إجراءات النقل لمن يرغب "حتى نهاية شهر حزيران الحالي". 

وقالت الهيئة، أمس الأربعاء، إنه تم فتح باب التسجيل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لفئتين جديدتين من القطاع المنزلي وهما " الدارسين والعاملين المقيمين في محافظات مختلفة عن محافظة رب الأسرة". 

وبدأ تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة في المملكة مع بداية نيسان الحالي، حيث تم تقليص عدد شرائح الاستهلاك من 7 - 3 شرائح للقطاع المنزلي، مع توفير دعم ثابت للفئات التي تقل فاتورتها الشهرية عن 50 ديناراً. 

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