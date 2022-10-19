هيئة الطاقة والمعادن تدعو المواطنين إلى التسجيل على منصة دعم الكهرباء

الوكيل الاخباري - دعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من التعرفة المدعومة، إلى التسجيل من خلال منصة دعم الكهرباء، مبينة أن المنصة ستبقى مفعلة ولن يجري إيقافها.



وقالت الهيئة إن عدد المسجلين على المنصة بلغ مليون و508 آلاف عداد، حتى اليوم الثلاثاء.



وأشارت إلى أن الرقم الإجمالي للعدادات المنزلية في المملكة يبلغ نحو مليوني عداد، موضحة أن عدد المسجلين ضمن العدد المستهدف.

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