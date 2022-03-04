هيئة الطاقة:58 بالمائة نسبة المشتركين بشريحة الكهرباء الأولى

الوكيل الاخباري - اوضحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ان نسبة المشتركين في شريحة الكهرباء الأولي من 1 الى 300 (ك. و. س) بلغت 58 بالمائة والتي حددت تعرفتها بخمسين فلسا.



وبحسب منشور للهيئة اليوم بلغت نسبة المشتركين بالشريحة الثانية من 301 الى 600 (ك. و. س) 35 بالمائة والتي حددت تعرفتها ب 100 فلس.



اما نسبة المشتركين بالشريحة الثالثة والتي تزيد عن 600 (ك. و. س) فبلغت 7 بالمائة والتي حددت تعرفتها ب 200 فلس.

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