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الأربعاء، 03-08-2022 12:05 م

هيئة الطيران: لا يوجد رحلات حالياً بين الأردن والصين

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني المهندس صالح العموش أنه لا يوجد خط طيران منتظم ومباشر حالياً بين الصين والأردن.

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وأضاف اليوم الأربعاء في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن الطيران بين الأردن والصين يقتصر على الشحن الجوي خلال فترات متقطعة ولم يتم تسير رحلات للمسافرين منذ بدء انتشار فيروس كورونا محلياً .


ونوه أن بين الأردن والصين اتفاقية طيران جوي تخضع لقواعد وأنظمة مؤكدا أن أي شركة طيران بإمكانها تسير رحلاتها إلى الصين بشكل مباشر بعد تقديم طلب إلى الهيئة ومن ثم الموافقة عليه بالتنسيق مع الجهات الرسمية الصينية. 


وكانت الصين حذرت شركات الطيران في آسيا من الطيران في المنطقة المحيطة بتايوان نظرا للمناورات العسكرية التي أعلنتها الصين منذ مساء يوم أمس الثلاثاء حيث أطلقت منطقة قيادة القتال الشرقية الصينية نيران المدفعية بعيدة المدى في مضيق تايوان صواريخ غير نووية في المياه شرقي تايوان.


 




 

 


 

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