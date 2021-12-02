الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 05:26 م

هيئة النزاهة تشارك بندوة علمية حول الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في السعودية

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الوكيل الاخباري - دعا عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مصطفى الرواشدة، اليوم الخميس، إلى ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد للتسهيل على الدول الأعضاء تبادل المعلومات ومعرفة أوجه وجوانب التقصير في التنفيذ إن وجدت والاطلاع على الممارسات الفضلى المطبقة في الدول الأكثر التزاماً.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة العلمية التي نظمتها على مدى يومين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" عبر الاتصال المرئي بعنوان: "العمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد".

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