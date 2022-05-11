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الأربعاء، 11-05-2022 05:46 م

هيئة النزاهة تَعقدُ لقاء توعويا مع موظفي الغذاء والدواء

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الوكيل الاخباري - عقدَت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، لقاءً توعويًا مع موظفي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها مع الإدارات العامة؛ بهدف توعية الموظفين بمعايير النزاهة الوطنية وضرورة مكافحة الفساد ونبذ الواسطة والمحسوبية.

وقال مدير وحدة شؤون الاستثمار في الهيئة إن الأديان السماوية كافة دعت إلى النزاهة والصدق والاستقامة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لتعزيز هذه القيم وتبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الفساد من خلال العمل التشاركي مع مؤسسات القطاع العام.

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