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الخميس، 22-10-2020 12:21 ص

هيئة النقل البري تعلق دوامها حتى مساء الاحد القادم بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، تعليق الدوام في الهيئة لثلاثة أيام عمل قادمة، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف كوادرها.

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وقال اللوزي إن تعليق دوام الموظفين في مقر الهيئة في منطقة شفا بدران سيبدأ اعتباراً من اليوم الخميس وحتى مساء الأحد المقبل، بعد ثبوت إصابة 4 موظفين في الهيئة بفيروس كورونا.


وأضاف أن الإغلاق سيكون لمقر الهيئة الرئيسي فقط لاتخاذ تدابير احترازية، وإجراء فحوصات (بي سي آر) للموظفين، وتعقيم مكاتب الهيئة لضمان السلامة العامة، لافتاً إلى أن الهيئة لن تستقبل المراجعين خلال فترة تعليق الدوام.


وقال اللوزي، إن مكاتب الهيئة في المحافظات مستثناة من قرار تعليق الدوام، مؤكداً أن هيئة النقل ستستأنف عملها وتعاود استقبال المراجعين اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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