هيئة النقل: انتهاء المرحلة الأولى لمشروع الرقابة الإلكترونية

الوكيل الإخباري - أنهت هيئة تنظيم النقل البري أولى مراحل مشروع الرقابة الإلكترونية على مراكز الانطلاق والوصول بتجهيز مركز المراقبة الرئيس في مقر الهيئة ورفده بمراقبين، وتركيب كاميرات المراقبة في مراكز انطلاق ووصول.

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وقالت الناطق الإعلامي في الهيئة الدكتورة عبلة الوشاح، اليوم الأربعاء، إن تركيب الكاميرات شمل مراكز انطلاق ووصول سفريات إربد الجديد، وجرش الرئيس، وعجلون الرئيس، ومركز انطلاق ووصول الملك عبدالله في الزرقاء، والجامعة الهاشمية، مشيرة إلى أن الهيئة تتجهز لطرح المرحلة الثانية في باقي مراكز الانطلاق والوصول في المملكة.



وأضافت ان المشروع يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي وسائط النقل العام من خلال توزيع الحافلات على الخطوط المزدحمة في ساعات الذروة، وتوفير الأمان لمستخدمي النقل العام، وإحكام المراقبة على مشغلي الحافلات لضمان تقديم مستوى أعلى من جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل العام.



