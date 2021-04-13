الثلاثاء 13-04-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 13-04-2021 12:22 ص

هيئة النقل تؤكد رفع السعة المقعدية إلى 75 بالمئة في وسائط النقل

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الوكيل الاخباري - أكدت مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة عبير المجالي رفع السعة المقعدية في وسائط النقل العام إلى 75 بالمئة.
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وقالت المجالي في ردها على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) حول السعة المقعدية في وسائط النقل بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، اليوم الاثنين، إن الهيئة اتفقت مع مشغلي وسائط النقل العام على رفع السعة المقعدية إلى 75 بالمئة اعتبارا من مطلع نيسان الجاري.

وشددت المجالي على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة وتدابير الوقاية للحد من فيروس كورونا في وسائط النقل العام خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والتعقيم المستمر من قبل مشغليها ومستقليها.

 




 

 


 

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