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هيئة النقل تبحث مشكلة الشاحنات العالقة على الحدود

الثلاثاء، 27-04-2021 11:26 م

هيئة النقل تبحث مشكلة الشاحنات العالقة على الحدود

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الوكيل الاخباري - قالت مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة عبير المجالي إن هيئة النقل تواصلت مع وزارة الخارجية لإنهاء مشكلة الشاحنات الأردنية التي منعت من الدخول إلى الأراضي السعودية بسبب زيادة عمرها التشغيلي عن 20 عاما، خاصة في ظل تكدس نحو 100 شاحنة على الحدود الأردنية السعودية منذ أمس.
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وأضافت المجالي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الثلاثاء، إن وزارة النقل خاطبت وزارة الخارجية التي لم تدخر جهدا مع الأشقاء السعوديين من أجل استثناء الشاحنات الأردنية من قرار الجهات السعودية المعنية .

 




 

 


 

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