هيئة النقل تتخذ إجراءات احترازية في ظل الحالة الجوية السائدة

الوكيل الاخباري - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، إن الهيئة اتخذت إجراءات احترازية لضمان انسيابية حركة نقل الركاب في محافظات المملكة كافة، في ظل الظروف الجوية السائدة وتوقعات بحدوث الانجماد.

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وأضاف في بيان صحفي الأحد، أن الهيئة عممت على مراقبيها في مراكز الانطلاق والوصول في محافظات المملكة التواجد بشكل مكثف في مراكز الانطلاق والوصول في مواقعهم ومنح تصاريح يومية صباحية أو مسائية مؤقتة لضمان عدم تأخر حركة المواطنين.



وبين الحباشنة أنه سيتم متابعة حركة وسائط النقل من خلال كاميرات المراقبة في مراكز الانطلاق والوصول المتصلة مع غرفة التحكم والسيطرة في مبنى الإدارة العامة للهيئة، كما سيتم متابعة حركة الطرق الرئيسية مع إدارة العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام.