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الثلاثاء، 15-12-2020 05:49 م

هيئة النقل تخالف 2850 وسيطة نقل لم تلتزم بأوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، إن الهيئة خالفت 2850 وسيطة نقل لم تلتزم بأوامر الدفاع، وإجراءات الوقاية وتدابير السلامة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره في وسائط النقل.
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وأكد اللوزي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن الهيئة ماضية في حملاتها الرقابية على وسائط النقل بمختلف أنماطها للتأكد من مدى التزامها بالتوجيهات الحكومية المتعلقة بوقف انتشار فيروس كورونا.

وأضاف ان الهيئة شكلت فرقا تفتيشية لمراقبة القطاعات العاملة بالنقل كنقاط الانطلاق والوصول ووسائط النقل المختلفة، وتكثف الحملات الرقابية بالتعاون مع مديرية الأمن العام على وسائل النقل العام لمراقبة مدى الالتزام.

وبين أن إجراءات الرقابة تشمل التأكد من وجود الحاجز الجلاتيني الذي يفصل السائق عن الركاب، وارتداء الكمامات، والالتزام بالسعة المقعدية البالغة 75 بالمئة، وتعقيم الحافلات بشكل مستمر.

 




 

 


 

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